Campagna: "La squadra c'è, i rigori si possono sbagliare"

03-07-2022 22:14

Il commissario tecnico del Settebello Sandro Campagna ha commentato orgoglioso la prova dei suoi Azzurri nonostante il ko nella finale dei Mondiali di pallanuoto contro la Spagna, ai calci di rigore. “C’è il piacere di aver guidato una squadra straordinaria. Il miglioramento è incredibile. Non posso che ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto, per la rimonta e per aver avuto la palla della vittoria”, le parole alla Gazzetta dello Sport.

“Poi i rigori si possono sbagliare… ma la squadra c’è e c’è lo spirito giuso. Le Olimpiadi sono ancora lontane, ci sono due mondiali e due europei, ma continuiamo su questa strada”.