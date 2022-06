Canadian Open, Clark domina il primo giro: male i big

10-06-2022 08:52

Inizio ricco di sorprese per l’RBC Canadian Open, evento del PGA Tour che precede lo US Open, terzo Major della stagione, al via il prossimo 16 giugno.

Sul percorso di Toronto il protagonista della prima giornata è stato Wyndham Clark. Lo statunitense classe ’93 ha concluso il primo giro in 63 colpi e guarda tutti dall’alto in classifica col punteggio di -7, ottenuto grazie a ben sette birdie, lo stesso numero dell’inglese Matthew Fitzpatrick, che però insegue a causa del bogey alla buca 4, causa del -6.

In terza posizione altri due statunitensi, Doug Ghim e Harold Varner III, entrambi a -5: per il primo nessun bogey e cinque birdie, mentre il vincitore del PGA Championship 2016 è riuscito a rimediare ad un bogey con un eagle alla buca 11.

Indietro i grandi favoriti, che stanno testando la condizione in vista degli US Open: quinto a -5 Rory McIlroy, a pari punti con il canadese Mackenzie Hughes, ma anche Tony Finau e Lee Hodges, appaiati al 25° posto a -1 i vincitori dei primi due Major, il numero 1 al mondo Scottie Scheffler, trionfatore all’Augusta Masters e il vincitore del PGA Championship Justin Thomas.