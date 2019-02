Cantù, caccia all'erede di Udanoh

L'Acqua S. Bernardo Cantù dopo la cessione di Ike Udanoh è alla ricerca di nuovi rinforzi. Secondo quanto riporta 'La Provincia', negli ultimi giorni è stato un concreto tentativo con l'ex Dinamo Sassari, Joe Alexander, ora in forza al Besiktas.

'Sportando', nel frattempo svela un retroscena, della trattativa. Il giocatore aveva accettato la destinazione canturina con piacere, tanto che Cantù aveva già preparato il comunicato dell'annuncio ufficiale.

Solo all'ultimo momento però il Besiktas si è tirato indietro a causa dell'impossibilità di fare mercato per dei bat ancora aperti.

Sempre secondo 'Sportando', quindi, Cantù farà dei tentativi per Rashard Kelly (Parma Basket in Russia) e per Suleiman Braimoh (Hapoel Eilat in Israele).

SPORTAL.IT | 26-02-2019 21:05