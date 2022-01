Cantù, rescisso contratto con Johnson poichè non vaccinato

19-01-2022 17:15

La Pallacanestro Cantù, squadra italiana impegnata in A2 ha reso noto la rescissione del contratto con Robert Johnson, giocatore che non si è sottoposto al vaccino e che stando alle ultime disposizioni non poteva allenarsi con i compagni dal 10 gennaio.

Una notizia, che visti i tempi e i casi Irving e Djokovic, fa scalpore. L’americano aveva una media di 19 punti. Il giocatore ora passa dai polacchi del Legia Kosz. Tra i favoriti a prendere il posto di Johnson Luca Vitali.

