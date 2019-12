Caos Napoli, Ancelotti duro con i giocatori. Ritiro in vista

Crisi nera in casa Napoli. La sconfitta interna con il Bologna è la quarta stagionale in campionato. Ora la squadra di Ancelotti si trova a -17 punti dalla capolista Inter. Un momento di grande difficoltà che ha esasperato anche Carlo Ancelotti.

Nel post match della sfida persa con i felsinei, il tecnico dei partenopei è stato chiaro: “Non vedo motivo di frizioni con i giocatori, così come con la società. Questo momento deve finire, stiamo facendo troppo male”, le sue parole in conferenza stampa.

L’allenatore del Napoli ha puntato il dito anche sui calciatori: “I giocatori devono sentirsi responsabili. Tutte le responsabilità non me le prendo io e non voglio farlo. Me ne prendo gran parte, ma in campo ci vanno i giocatori”, il suo duro commento ai microfoni di Sky.

Atteso un confronto tra lo staff tecnico e i calciatori per capire i motivi di una crisi che sta diventando insopportabile per tutto l’ambiente. Al di là dei buoni risultati in Champions League, il Napoli sta deludendo (mai così male dal 2009).

Il tecnico Carlo Ancelotti non sarebbe a rischio esonero. La sua posizione sarebbe salda e non ci sarebbe neppure nessuna possibilità che possa dare le dimissioni. Il problema resta il rendimento dei giocatori azzurri.

Secondo La Repubblica, nel faccia a faccia in programma oggi, sarà la squadra a chiedere un ritiro anticipato per ritrovarsi in vista della prossima delicatissima partita contro l’Udinese. Sfida da vincere a tutti i costi.

Si parla anche di mercato. Da non escludere che, a gennaio, ci possa essere una mini rivoluzione. Tanti i giocatori che potrebbero fare le valigie a stagione in corso. Un attaccante potrebbe essere sacrificato, magari per far spazio a Zlatan Ibrahimovic, invocato, a gran voce, dal popolo azzurro.

SPORTAL.IT | 02-12-2019 08:15