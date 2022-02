Carabao Cup: Lukaku escluso da Tuchel anche per la finale

27-02-2022 17:04

Continua il periodo no per il belga Romelu Lukaku. Tuchel ha infatti deciso di iniziare la finale di Carabao Cup contro il Liverpool con l’attaccante ex Inter in panchina. Gioca nel ruolo di punta Pulisic, con Havertz e Mount alle spalle. Klopp, invece, in porta presenta Kelleher e davanti il tridente composto da Manè, Salah e Luis Diaz.

Queste le formazioni ufficiali:

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz, Pulisic. All. Tuchel

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Fabinho, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Luis Diaz, Mané. All. Klopp

OMNISPORT