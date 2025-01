Carlos Sainz protagonista di uno spaventoso incidente nel Rally Dakar: auto cappottata e distrutta

Carlos Sainz, padre dell'ex pilota Ferrari, è stato protagonista nella Rally Dakar di uno spaventoso incidente che ha visto la sua Ford ribaltarsi e uscire con la parte posteriore distrutta

In occasione della tappa Marathon della Dakar 2025, Carlos Sainz – padre dell’ex pilota Ferrari – è stato lo sfortunato protagonista di uno spaventoso incidente che ha visto la sua auto cappottarsi nel tentativo di farsi largo tra le dune. Per fortuna sia il veterano del motorsport che il suo copilota Lucas Cruz sono usciti illesi dalla Ford Raptor DKR.

La dinamica dell’incidente

Si è preso un grande spavento Carlos Sainz, che in occasione della tappa Marathon in programma tra oggi domenica 5 gennaio e domani a Bisha (Arabia Saudita) ha visto la propria Ford Raptor DKR ribaltarsi completamente, uscendo dall’impatto con la sabbia gravemente danneggiata – se non addirittura interamente distrutta, come sembrerebbe dalle immagini condivise sui social dai profili ufficiali della Rally Dakar – nella parte posteriore. Al momento non è ancora nota la dinamica dell’incidente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carlos Sainz e il copilota ripartono subito dopo lo spavento

Giornata no per Sainz, che quest’anno va a caccia della sua quinta affermazione nella Rally Dakar – e la seconda consecutiva dopo il trionfo del 2024 -. Dopo un buon inizio di tappa che lo vedeva in quinta posizione, infatti Carlos ha iniziato piano piano a perdere posizioni, fino allo sfortunato incidente capitato al chilometro 327 (su 965 di speciale ).

Per fortuna sia il padre dell’ex pilota Ferrari che il suo copilota Lucas Cruz sono usciti illesi dallo spaventoso incidente e una volta usciti dalla vettura e analizzati i danni, l’hanno rimessa in piedi e liberata dai rottami per ripartire, anche se obbligati a proseguire a un’andatura rallentata che gli ha fatto perdere ulteriore terreno (circa 40 minuti totali) nella classifica della competizione, che ricordiamo si concluderà il prossimo 17 gennaio.