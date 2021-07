Carragher spiega l'addio di Wijnaldum: "Voleva più soldi"

Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi e Georgino Wijnaldum. Un mercato da urlo quello estivo del PSG, deciso a tornare sul tetto di Francia e nuovamente in finale di Champions, stavolta per vincerla. Il primo arrivo è stato quello del centrocampista ex Liverpool.

A proposito dell’addio ai Reds, Wijnaldum ha evidenziato come non si sentisse apprezzato dal mondo Liverpool e per questo motivo ha optato per l’addio ai Reds dopo aver vinto tutto, la Champions League nel 2019 e dunque la Premier League nel 2020:

“C’è stato un momento in cui non mi sono sentito amato, nelle ultime due stagioni è successo spesso. E i media non hanno aiutato, c’è stata una storia secondo cui non avrei accettato il rinnovo perchè volevo più soldi e i tifosi hanno detto ‘ok, non gli hanno offerto quanto vuole, quindi non darà il meglio’. E tutti ce l’avevano con me. Allo stadio mi hanno sempre supportato, ma sui social ero sempre quello da incolpare, perchè dicevano che volevo andarmene”.

Parole che non hanno lasciato indifferente Jamie Carragher, una delle massime star di tutti i tempi del Liverpool. L’ex difensore dei Reds ha infatti scritto su Twitter un messaggio chiaro per rispondere a Wijnaldum:

“Io voglio bene a Gini, ma quello che dice non è giusto. I social media sono un circo e ognuno ha i suoi clown. Se questo ti dà fastidio spegni le notifiche e se proprio non riesci a sopportarlo cancellati dai social. Voleva più soldi, il club ha detto no e questo è il calcio”.

Wijnaldum, 31 anni il prossimo novembre, è arrivato a parametro zero al PSG alla pari di Donnarumma e Sergio Ramos: il Liverpool è già il passato, ma le polemiche per il suo addio alla maglia indossata per cinque anni non sono ancora passate.

OMNISPORT | 25-07-2021 15:40