Carroll e l'alcol: "Bevevo come un pazzo"

L’ex portiere del Manchester United Roy Carroll, in un’intervista al Daily Mail, ha parlato di quello che è stato il suo problema più grande, l’alcolismo: “Facevo sempre di tutto per cercare di non bere il giorno prima della partita. Quando poi non giocavo e nessuno mi voleva, bevevo ogni giorno. Il tempo libero era tanto e bevevo come un pazzo. Se non avessi smesso, oggi non sarei qui e probabilmente il mio corpo non avrebbe retto”.

“Fortunatamente non sono mai arrivato al punto di pensare al suicidio, ma sarei morto a furia di bere: il tipo di roba e il modo in cui la bevevo rischiavano di non farmi svegliare la mattina”.

Ora Carrol è riuscito a risolvere la sua dipendenza. “Adesso non mi interessa più bere. I primi quattro o cinque anni non sono stati facili, ma ora non ne sento più il bisogno. Sono già abbastanza matto anche senza bere. Ogni tanto però c’è la depressione che torna a farmi compagnia, è qualcosa da cui non riuscirò mai a liberarmi. Ciò accade a molti calciatori, anche se nessuno lo ammette. Si cerca sempre di tenersi queste cose per sé”.

