Casillas torna a twittare: Pallone d'Oro nel mirino

18-10-2022 16:47

L’assegnazione a Karim Benzema del Pallone d’Oro 2022 ha messo d’accordo praticamente tutti, cosa non comune quando si parla di uno dei premi più divisivi del calcio mondiale. Non altrettanto si può dire per i titoli collaterali, in particolare quello della squadra dell’anno.

Se infatti il centravanti franco-algerino ha vinto anche grazie al successo in Champions League con il suo Real Madrid, stride il fatto che il premio di miglior squadra del 2022 sia andato al Manchester City, campione d’Inghilterra, ma eliminato proprio dal Real in semifinale di Champions. I Blancos si sono piazzati addirittura solo al terzo posto, alle spalle anche del Liverpool.

Insomma, altro che “tra il Pallone d’Oro e il Real Madrid c’è un rapporto speciale”, come dichiarato dal presidente Florentin Perez a margine della premiazione di Benzema e comunque la classifica a squadre ha scatenato le reazioni di chi ha il Real nel cuore.

Toni Kroos si è limitato a sbottare sui social esclamando “Come è possibile mettere il Real Madrid solo terzo nell’anno del trionfo in Liga e in Champions?”, mentre più deciso è stato il commento di Iker Casillas che si è spinto a dire “Premi da barzelletta. L’unica cosa che condivido di questa serata è la vittoria di Benzema”.

Pochi giorni dopo il “misterioso” tweet sulla propria presunta omosessualità, poi cancellato, l’ex portiere della Spagna torna quindi a far discutere con le proprie esternazioni social, ma questa volta non sembrano esserci sospetti che possa essersi trattato di un fake…