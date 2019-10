Caso Ferguson, anti-juventini scatenati: “Sempre loro di mezzo”

L’accusa è grave e sta sconvolgendo il calcio britannico: secondo Pino Pagliara, agente attualmente sotto processo per corruzione, Sir Alex Ferguson avrebbe provato a combinare un match di Champions League tra il Manchester United e la Juventus quando era manager del team inglese attraverso la donazione di un Rolex del valore di 35mila euro.

ANTI-JUVE ALL’ATTACCO. Il Daily Mail, che ha lanciato per primo l’indiscrezione, non rivela però chi sarebbe stato il destinatario del regalo. La notizia lanciata dal tabloid è bastata però per scatenare sul web i commenti degli anti-juventini, che con sarcasmo hanno evidenziato come il club bianconero sia coinvolto in uno scandalo.

“Incredibile in mezzo ci sono sempre loro”, ha scritto su Facebook Andrea nei commenti alla notizia rilanciata dal Corriere dello Sport. “Poteva ‘combinare’ con tutti, e invece?”, ribadisce Ruggiero, seguito a ruota da Andrea V. (“Poteva essere qualsiasi squadra, e invece”) e Guido: “La notizia choc è che la Juve rifiutò”. Cesare punta addirittura sul parallelo biblico: “Pare che i trenta denari ricevuti da Giuda fossero della Juventus”.

LA DIFESA. Ma l’accostamento della presunta combine in Champions League alla Juventus di certo non ha fatto piacere ai tifosi bianconeri. Molte sul web le reazioni indignate dei supporter della Juve, pronti a rispondere a tono alle battutine dei tifosi rivali.

“Quindi, Ferguson è accusato da uno che è sotto processo per corruzione…ok”, sottolinea Emanuele. Luis, invece, va all’attacco: “Bellissimo leggere i commenti dei frustrati da 8 anni che possono sfogarsi. Ciao sfigati”.

Carmelo, invece, evidenzia i punti deboli della storia di Pagliara: “Quindi Ferguson cercò di aggiustare una partita con la Juve con un solo Rolex di 35.000 euro quando una vittoria in una singola partita nel girone valeva 1,5 milioni di euro (oggi 2,7 milioni)… Ferguson pidocchioso… Voto 2”.

SPORTEVAI | 18-10-2019 15:43