Caso San Siro, Sala: "In un paio di mesi la questione sarà chiara"

Il sindaco di Milano è tornato a parlare della questione stadio

24-05-2023 15:31

Si torna a parlare della questione San Siro. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ne è tornato a parlare rispondendo ad alcune domande.

“Io credo che in un paio di mesi la questione sarà chiara”. Nell’incontro con le due società la sovraintendente, Emanuela Carpani, “è stata rassicurante sul fatto di gestire la questione e capire che non si può aspettare il 2025. Però sul vincolo del secondo anello ha detto che ha bisogno di lavorarci, anche perché non è la soprintendenza da sola che decide ma un sistema un po’ più largo, bisogna sentire anche la soprintendenza a Roma però è importante che si esprimano, è nel diritto delle squadre”.

E poi: “Se dovessero porre un vincolo sul secondo anello sarebbe un problema. Questo vuol dire che le squadre probabilmente decideranno di andare o a Sesto o a Rozzano. È un dramma? No ma non è una bella cosa dal mio punto di vista”.