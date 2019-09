Cassano: Altro che riserva Juve, va ai Mondiali da titolare

Nella Juve che ha battuto il Verona c’è anche la firma di Gigi Buffon, tornato titolare e protagonista come se il tempo non fosse passato. Sarri l’ha schierato al posto di Sczezsny, che resta però il n.1, e Buffon ha risposto alla grande. Il Psg è il passato breve, perchè il passato, così come il presente, è e resta bianconero.

L’INCOMPRENSIONE – In passato ci sono stati anche scontri e incomprensioni tra di loro ma la pace è scoppiata da tempo e non stupisce quindi che Antonio Cassano si sia profuso in complimenti ed elogi per il portiere bianconero.

IL PRECEDENTE – Dopo i Mondiali ci fu una lite a distanza tra i due con FantAntonio che ebbe parole non proprio dolci sia nei confronti di Buffon che di tutti i “senatori” dell’Italia: “Vogliono decidere tutto loro. Noi ci siamo impegnati, abbiamo lavorato come tutti gli altri, fatto tutto quello che potevamo. Non è possibile che questi devono sempre fare la morale e dividere i buoni dai cattivi”. Poi continuò, evidentemente infastidito dalle parole di Buffon: “Se avessimo vinto, vincevano loro. Invece ora abbiamo perso soltanto noi. Anche perché non bisogna dimenticare che nell’unica partita che abbiamo vinto, mi pare che Buffon non ci fosse”.

L’ELOGIO – A Tiki-Taka, nel commentare il successo della Juve sul Verona, Cassano dice: “Buffon è strano da vedersi in panchina a fare il secondo a Sczezny. Secondo me va ai Mondiali in Qatar e gioca pure titolare…”

LA PROFEZIA – Non è una battuta, il barese dice sul serio: “A 41 anni mi fa emozionare, ha la voglia di un ragazzino. Col Verona ci ha messo un paio di pezze. Mi fa strano vederlo in panchina. Per 25 anni è stato il migliore al mondo, uno dei migliori della storia. Vederlo col 77 fare il secondo a Szczesny è rispettoso, ma mi fa strano… Quando l’ho visto alla festa di addio di Pirlo gli ho detto ‘qualcuno pensa che tu non possa nè voglia fare il sesto mondiale…occhio al 2022″.

L’INTERVENTO – In sottofondo si sentono le parole di Carlo Pellegatti che dice: “Dove titolare sarà Donnarumma”. E Cassano gli replica: “Se Buffon va ai mondiali va in panchina? Se ci va gioca Gigi!!!”.

CASO-MILAN – Infine Cassano parla anche del derby: “L’occasione clamorosa per il Milan è stata quella di Suso che doveva allargare per Leao. Secondo me c’è stata troppa differenza con l’Inter proprio a livello di personalità. Per me l’Inter non gioca bene, ma con Conte ha grande personalità. Il Milan deve prendere 4-5 giocatori di livello assoluto, con questa rosa farà sempre fatica”.

