Cassano: "Immobile non sa giocare a calcio"

Duro attacco di Antonio Cassano a Ciro Immobile, ancora deludente in Nazionale: “Continuo a dire che Immobile non sa giocare a calcio, gioca con la paura, ha paura proprio. Avverto io, sono stato ex calciatore, quando gli dai palla non la vuole, gli scotta”, le parole alla Bobo Tv.

Secondo l’ex attaccante barese, gli Azzurri hanno un grande problema davanti: “L’Italia fa un calcio meraviglioso ma ci manca un 9. Voglio vedere un’Italia con Lewandowski, chi ci batte? All’Europeo abbiamo giocato bene la prima fase, abbiamo vinto un Europeo giocando a calcio sempre tranne con la Spagna. Con tutto il rispetto per Raspadori o Scamacca, non so se tra un anno e tre mesi possiamo presentarci così al Mondiale con quell’attacco. C’è un grandissimo problema”.

OMNISPORT | 06-09-2021 23:48