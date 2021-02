Cassano: So io quale è il problema di Ronaldo

L’hanno vista tutti e tre assieme, Cassano, Adani e Vieri e a partita finita sulla Bobo-tv su twitch i tre ex nerazzurri hanno commentato con amarezza il ko della Juventus in Champions League con il Porto. Una sconfitta per 2-1 che se da un lato lascia aperta ancora la porta della qualificazione, dall’altra lascia sconcertati per il gioco mostrato dalla squadra di Pirlo. E’ mancato il miglior Ronaldo e Cassano ha la sua spiegazione.

Per Cassano è colpa di Pirlo se Cr7 è involuto

Cassano spiega: “Ho sempre detto, partendo dal presupposto che è un fenomeno e ha fatto un miliardo di gol, che con l’idea di calcio di Andrea Pirlo poteva andare in difficoltà. Fa un gol a partita, è vero, ma fa fatica nell’idea di Andrea. Lui è sempre stato un po’ egoista, a lui non frega nulla che gli altri facciano gol, è un tipo di giocatore che vive per fare gol”.

FantAntonio continua: “Non vive per la giocata, per la grande partita, lui vive per il gol e in questo momento la situazione si sta accentuando. Gli anni passano per tutti e sta avendo delle difficoltà”.

Adani ricorda i tanti assenti della Juve

Adani è egualmente duro: “Ci sono stati due approcci disastrosi, è questa la verità. La Juventus non è stata pericolosa. Il salto dal campionato alla Champions e qui c’è una differenza. La Juventus ha la rosa per affrontarli diversamente, la Juventus deve davvero far valere il suo nuovo modo di pensare perché potenzialmente ce l’ha, ce l’ha quella grandezza per me però deve essere differente. E poi questa squadra senza Arthur, Dybala, Cuadrado, Bonucci è certamente un’altra squadra”

Infine il parere di Vieri: “ho visto proprio zero. Qualche errore ci sta se vuoi impostare dal basso, però la Juve deve giocare diversamente in Champions League altrimenti fai fatica e perdi con tutti”.

18-02-2021