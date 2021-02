Juve ko, tifosi furibondi: Ora basta, se ne deve andare

Non finisce nel modo sperato dai tifosi bianconeri l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Juve sconfitta dal Porto (2-1), rianimata nel finale dal gol di Chiesa dopo una prestazione al di sotto delle aspettative. C’è spazio per qualche recriminazione nel finale – “Come si fa a non dare rigore su Ronaldo” – ma è più forte la rabbia per una sfida preparata male dall’allenatore, di cui si chiede a viva voce l’esonero.

L’avvio choc

Pronti via e la frittata è servita. Un’incomprensione tra Bentancur e Szczesny spiana la strada al vantaggio del Porto, firmato da Taremi. I tifosi bianconeri sono sconcertati. “La frittata tra Szczesny e l’uomo mate-dipendente era solo questione di tempo e succederà ancora”, scrive uno che ‘l’aveva detto’. “È la prima volta che giocano insieme o si conoscono già?”, chiede un altro supporter. “Il problema non è (solo) l’errore di Benta. È grave ma hai avuto 44 minuti per rimediare. E abbiamo fatto un tiro in porta, uno”, è l’amara constatazione di un altro tifoso all’intervallo.

Il calcio-spettacolo di Pirlo

Nel corso della gara si sprecano le critiche all’allenatore e a un gioco che non decolla. “Ma #Pirlout non lo ha ancora lanciato nessuno?”, è il quesito posto da molti supporter. “Ogni volta sembra di aver visto la partita peggiore, ma puntualmente arriva la successiva a smentirmi”, è un altro messaggio ricorrente. “Ho perso il conto di tutte le volte che la Juve ha toppato l’andata degli ottavi di Champions, in teoria la sfida più attesa e meglio preparabile di tutta la stagione”, osserva un utente su Twitter.

Il nuovo avvio choc

Si riparte e il film già visto si rivede: Porto nuovamente in gol subito, stavolta con Marega. “Ci sono ben sette giocatori della Juventus in area attorno a Marega. E nessuno che lo marchi. E nessuno che gli stia davanti. Raramente ho visto una cosa simile in Champions a eliminazione diretta”, infierisce il giornalista Tancredi Palmeri. Diventa virale l’azione in cui Ronaldo sbatte contro Alex Sandro e sono in tanti a commentare: “Capita quando una squadra non ha una minima idea di gioco e la colpa sappiamo tutti di chi è”.

Tutti in Chiesa

Quando tutto sembra perduto, le preghiere dei tifosi sortiscono effetto: arriva il gol di Chiesa. “Alla prima vera azione della partita arriva il gol: ci voleva tanto?”, chiede una tifosa ancora amareggiata. “Federico Chiesa ti voglio bene più di ieri e meno di domani”, è la professione di fede di un’altra supporter. A spegnere gli entusiasmi ci pensa un tifoso disincantato: “Ma qualcuno crede che giocando così al ritorno si passa il turno?”.

