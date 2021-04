Cavani e lo United allontanano il Tottenham di Mourinho dalla zona Champions

Il big match della trentunesima giornata di Premier League tra il Tottenham e il Manchester United viene vinto per 3-1 dai Red Devils. Gi Spurs di Mourinho erano andati in vantaggio al 40’ con Son ma nella ripresa gli uomini di Solskjaer si scatenano coi gol di Fred al 57’, Cavani al 79’ e Greenwood al sesto minuto di recupero. Mourinho perde per la prima volta dieci partite in campionato ed è ora a 6 punti dalla zona Champions, mentre lo United si riporta a -11 dai “cugini” del City, sconfitti ieri in casa dal Leeds United.

OMNISPORT | 11-04-2021 23:46