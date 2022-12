Cavendish può firmare con l'Astana

15-12-2022 08:43

Dopo la chiusura della B&B Hotels, Mark Cavendish si trova ancora senza la squadra che possa regalare al velocista inglese l’assalto alla 35^ tappa al Giro di Francia, che varrebbe un record.

Indiscrezioni avvicinano l’iridato 2011 all’Astana Qazaqstan e il manager kazako Vinokourov conferma a Cyclingnews: “Ho fatto a lui una telefonata per verificare fosse senza squadra; in Astana abbiamo sempre puntato alle corse a tappe, sarebbe il velocista ideale per completare il roster. I miei figli sono pazzi di lui, mi hanno suggerito di ingaggiarlo”.