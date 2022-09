Champions League 2022-2023, PSG-Juventus: le probabili formazioni

06-09-2022 08:22

Primo match stagionale di Champions League per la Juventus che vola a Parigi per affrontare il PSG.

Galtier, per il match contro la Juventus, si affiderà ad un offensivo 3-4-3, con un tridente d’attacco da far stropicciare gli occhi: là davanti, infatti, ci sarà spazio per Messi, Mbappé e Neymar. Tra i pali Donnarumma preferito a Navas.

Massimiliano Allegri alle prese con diversi problemi, non ultimo quello relativo a Di Maria che non partirà per la capitale transalpina. Probabile che a questo punto il tridente bianconero possa essere composto da Cuadrado, Vlahovic e Kostic.

PROBABILI FORMAZIONI

Psg (3-4-3): Donnarrumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri