Champions League, Garcia: "L'obbiettivo era vincere e lo abbiamo fatto"

21-09-2023 15:21

“Abbiamo fatto una buona partita, l’obbiettivo era vincere e lo abbiamo fatto. Vincere una gara di Champions fuori casa non è mai facile. Ovviamente tutto non è andato perfettamente però il lavoro serve anche a questo a migliorare delle cose”. Così l’allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Braga (NPK)