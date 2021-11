Champions League, Inter: Inzaghi prepara cambi in vista dello Sheriff

01-11-2021 13:06

Dopo la convincente vittoria contro l’Udinese nell’ultima di campionato, l’Inter prepara già la sfida di mercoledì contro lo Sheriff in Champions League. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Simone Inzaghi, che secondo la Rosea ha in mente alcuni importanti cambi di formazione.

Scontato il rientro dell’olandese Stefan De Vrij, Dimarco potrebbe dare il cambio a Bastoni, che fin qui le ha giocate praticamente tutte. Darmian sostituirà Dumfries a destra e Vidal potrebbe prendersi la titolarità nel ruolo di mezzala.

In attacco, Correa tornerà in panchina per lasciare il posto a Lautaro Martinez, che tornerà a fare coppia col bosniaco Edin Dzeko.

