Champions League, Real Madrid-Inter: i 23 convocati di Ancelotti

06-12-2021 15:32

Il Real Madrid ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani sera contro l’Inter in Champions League, gara valida per il primato del girone. IN caso di vittoria i padroni di casa legittimerebbero il primo posto, in caso di parità, tutto rimarrebbe così (Real Madrid primo e neroazzurri secondi), mentre in caso di vittoria esterna dell’11 di Inzaghi, l’Inter si presenterebbe al sorteggio degli ottavi come prima del girone.

Come preannunciato non ci sarà Karim Benzema a causa di un affaticamento muscolare accusato contro la Real Sociedad.

Portieri: Courtois, Lunin, Toni Fuidias

Difensori: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Isco, Camavinga

Attaccanti: Hazard, Asensio, Jovic, Vinicius, Rodrygo, Mariano

