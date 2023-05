Championshis, Luton Town dopo 31 anni torna in Premier

La squadra di Rob Edwards vince i playoff ai calci di rigore contro il Coventry, fatale l'errore di Dabo al primo tiro a oltranza

27-05-2023 23:58

Arriva l’ufficialità del verdetto dai playoff di Championship: il Luton Town parteciperà alla prossima edizione della Premier League. L’assenza dalla massima competizione inglese mancava da ben 31 anni.

Nella finale dei playoff di Championship la formazione del tecnico gallese Rob Edwards ha battuto gli avversari finalisti del Coventry ai calci di rigore. I tempi regolamentari erano terminati in pareggio ed i supplementari non hanno visto reti. I primi 90 minuti sono terminati col risultato di 1-1: reti di Clark nel primo tempo per il Luton e Hamer per il pari del Coventry nella ripresa. Ai rigori risulta decisivo l’errore di Dabo al primo tiro a oltranza.