Charles Leclerc, addio Giada Gianni: nuovo amore è Charlotte Siné

A volte capita di pensare che fosse amore. E invece era qualcosa di molto simile che ha confuso le strade che, nel caso, di Charles Leclerc e Giada Gianni, ha condotto le loro esistenze a intrecciarsi per più di quattro anni.

Com’è noto, la ormai ex fidanzata del pilota della Ferrari ha reso pubblica la conclusione del suo rapporto con Charles in maniera inequivocabile, affidando nell’era social a un post su Instagram la sequenza ininterrotta di messaggi di commento a questa notizia, che sancisce la fine di una relazione nata quando entrambi erano poco più che ragazzi.

Quanto forse trapela ma non esplicita Giada, è la presenza di una terza protagonista di questa irrimediabile e irreversibile situazione che investe entrambi: Charlotte Siné.

Sarebbe a causa sua, stando alle fonti citate dal settimanale Oggi, che occuperebbe oggi il posto al fianco del nuovo fenomeno della F1.

Monegasca, Charlotte è figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer, cioè la più antica società del Principato che gestisce tutto il settore dell’intrattenimento. La giovanissima neo compagna del ferrarista avrebbe catturato Leclerc fino a condurlo alla decisione di abbandonare Giada Gianni.

Leclerc e la napoletana trapiantata a Monaco stavano insieme da quasi cinque anni e che non palesava incertezze o interruzioni. Anzi, sul suo profilo Instagram, Giada non mancava – fino al post della rottura – di pubblicare immagini romantiche e gioiose con Charles. Che avrebbe, però, preferito lasciarsi ritrarre per il futuro con la Siné.

VIRGILIO SPORT | 24-09-2019 12:36