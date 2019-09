Leclerc, annuncio social: si è lasciato con Giada Gianni

Non è stata una grandissima domenica per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, reduce dalle due vittorie di Spa e Monza, ha visto sfumare il terzo successo di fila nel Gran Premio di Singapore battuto dal compagno di box, Vettel e da una strategia che lo ha penalizzato. Ma proprio in queste ore è stata ufficializzata la fine della sua storia d’amore con la bella coetanea napoletana Giada Gianni.

LUI HA LASCIATO LEI – A dare l’annuncio è stata proprio la ragazza con una diretta su Instagram in cui ha dichiarato: “Charles mi ha lasciato, vuole dedicarsi solo alla Ferrari”. Ma la storia d’amore tra i due si sarebbe conclusa proprio a ridosso delle due vittorie di Leclerc ai Gp di Belgio e Italia.

Ai tanti fan che le hanno scritto di provare a ricucire il rapporto, Giada ha risposto per le rime. A chi le diceva: «Ma perché hai lasciato Charles? ora eri piena di soldi» lei ha detto: «Non ho mai avuto bisogno di lui per avere soldi».

Chi è Giada Gianni – 21 anni, di origine napoletana. Anche se da piccola si è trasferita con la famiglia a Monaco dove ha studiato al liceo “Albert 1er”. Con Leclerc stanno insieme da circa 4 anni. I due sono molto discreti ma non si risparmiano ogni tanto qualche scatto o selfie da condividere con amici e followers sui rispettivi profili social. Su Instagram Giada ha superato i 50 mila follower e il suo profilo è gg_giadadagianni.

La classica bellezza acqua e sapone quella di Giada Gianni. Bionda, fisico slanciato e un bel sorriso che ogni tanto, come ogni bella ragazza, si presta a fare la influencer per qualche brand di accessori. A Giada piace tanto viaggiare, tante le foto, spesso e volentieri con il suo Charles, in giro per il mondo. La si vede spesso anche in giro per i paddock della F1 ma la sua presenza è molto discreta. Un posto speciale nel suo cuore lo occupa sicuramente il labrador Napoleone, a cui addirittura è dedicato un intero profilo Instagram.

SPORTEVAI | 22-09-2019 22:55