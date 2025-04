Che fine ha fatto Varenne, il "Capitano" dell'ippica che rivoluzionò il trotto: dove vive e quanti figli ha

L'ex fuoriclasse degli ippodromi, che in carriera totalizzò vincite per oltre sei milioni, è andato in pensione in un allevamemento ad Eboli

Quando nel 2001 vinse per distacco l’Amerique il telecronista stava perdendo la voce nell’urlare una, cinque, dieci volte: Varenne, Varenne, Varenne. Un po’ come Paolo Rosi quando raccontò l’oro olimpico di Cova. Il più grande trottatore di tutti i tempi aveva scritto un’altra pagina di storia, tra lo sventolare delle bandiere tricolori in Francia, dopo aver vinto tutto in carriera ma cosa fa oggi Varenne?

La pensione di Varenne

Varenne si è ritirato dalle piste nel 2002, dopo 7 anni di corse. Dall’ottobre 2002 Varenne viene trasferito all’allevamento “Il Grifone”, a Vigone (Torino), nel 2019 all’Equicenter Monteleone (Pavia) e dal 2021 è nella tenuta “Il Cigno” di Villanterio (Pavia). Da una settimana però il cavallo è andato definitivamente in pensione ed è ospite (nel lusso) dell’allevamento LJ di Dario de Angelis ad Eboli. Qui domenica 18 Maggio si svolgerà la festa di compleanno per i 30 anni del Capitano.

Di lui continuerà ad occuparsi la lad Daniela Zilli, che ogni mattina trova il Capitano già sveglio nel suo box: colazione e paddock per scorazzare libero, frenando magari gli antichi istinti di correre.

La carriera di Varenne

Nella sua carriera di fuoriclasse Varenne, guidato da Giampaolo Minnucci, ha totalizzato vincite per oltre sei milioni di euro, diventando il trottatore più ricco all time. Il solo ad aver conquistato il titolo di “Cavallo dell’anno” in tre differenti Stati: l’Italia nel 2000, 2001 e 2002; la Francia nel 2001 e 2002; gli Usa nel 2001. Non solo. È l’unico ad aver fatto il Grande Slam trionfando nel 2001 al Gran Prix d’Amerique a Parigi, il Lotteria ad Agnano, l’Elitloppet a Stoccolma e la Breeders Crown all’ippodromo delle Meadowlands nel New Jersey. Figura nell’albo d’oro del Derby 1998 a Roma e del Gran Premio delle Nazioni 1999 a Milano. È stato primatista mondiale sul miglio.

Quanti figli ha Varenne

Varenne ha fatto appieno il suo dovere anche come stallone, ha oltre 2.500 figli, molti dei quali a loro volta campioni, che sono scesi in pista dalla stagione 2006. Cavalli veloci e vincenti: ben 877 eredi di Varenne hanno corso con un tempo di almeno 1.12 al chilometro. Vernissage Grif, il sauro allenato dai Gocciadoro, è quello che forse assomiglia di più a Varenne nel modo di correre.Nato a Copparo, in provincia di Ferrara da Waikiki Beach (già stella dell’allevamento Orsi Mangelli, a Bologna) e Ialmaz, all’esordio nella sua prima corse ruppe al galoppo ma recuperò al punto da arrivare comunque tra i primi, stregando il napoletano Enzo Giordano, che lo acquistò da quello che all’epoca era il suo proprietario e allenatore, il francese Jean Pierre Dubois. Da lì iniziò la leggenda del Capitano.