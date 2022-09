Chelsea, Boehly sull'esonero di Tuchel: "Non c'entra il ko con la Dinamo"

13-09-2022 20:19

Per il Chelsea sta per arrivare il momento dell’esordio di Graham Potter in panchina, in Champions League contro il Salisburgo. Nella prima partita del girone, i Blues hanno perso con la Dinamo Zagabria ed è poi arrivato l’esonero di Thomas Tuchel. Scelta non dettata da questo ko, secondo Todd Boehly.

Il nuovo patron del Chelsea ha spiegato così la decisione: “Il problema non è stata la sconfitta con la Dinamo Zagabria, ma che non avevamo una visione condivisa per il futuro del club – le parole di Boehly -. Penso sia un manager molto talentuoso, ha avuto grande successo ma eravamo alla ricerca di un manager che volesse davvero collaborare con noi. Al Chelsea ci sono tanti muri da abbattere”.