11-12-2022 18:55

Brutte notizie per l’attaccante del Chelsea Armando Borja, accostato negli ultimi mesi anche al Milan. Il giocatore albanese si è fatto male durante la partita amichevole tra i Blues e l’Aston Villa, disputata da Abu Dhabi.

Broja è stato costretto a lasciare il campo in barella, in lacrime per il dolore. Secondo le prime indiscrezioni il giocatore di 21 anni ha riportato un infortunio al ginocchio, la cui entità sarà valutata più approfonditamente nelle prossime ore.