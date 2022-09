Chelsea, Jorginho nelle mire del Barcellona

18-09-2022 13:05

Il Barcellona, riporta il Mirror, avrebbe messo gli occhi sul metronomo del Chelsea Jorginho, in scadenza di contratto coi Blues alla fine della stagione 2022/2023. L’italo-brasiliano, nelle intenzioni dei catalani, sarebbe il sostituto naturale del veterano Sergio Busquets, che andrò in scadenza a sua volta a fine stagione ma non dovrebbe essere rinnovato.

Sul mediano ex Napoli ed Hellas Verona c’era anche la Juventus, ma alla fine la trattativa non si è concretizzata. Classe 1991, le sue caratteristiche sono molto simili a quelle di Busquets, seppur meno elegante, ma farebbe davvero il caso del Barcellona per riportare ordine in un centrocampo in ricostruzione.