Chelsea, Tuchel su Casadei: "Dobbiamo dargli tempo"

23-08-2022 18:46

Cesare Casadei è da qualche giorno un nuovo giocatore del Chelsea. Il talento classe 2003, reduce dallo scudetto con la Primavera dell’Inter, è passato ai Blues ma deve crescere senza fretta, come ammesso da Thomas Tuchel: “Prima di tutto dobbiamo dargli tempo e non caricarlo di troppe aspettative, perché questo non gli farebbe un favore”, ha detto il manager tedesco ai canali ufficiali del club.

“È un centrocampista box-to-box, molto forte di testa, con un gran fisico per la sua età, ma ora è importante che impari la lingua e che capisca la cultura e i principi per vivere e giocare per il Chelsea – ha aggiunto Tuchel su Casadei -. Poi cercheremo di portarlo in Prima Squadra e aprirgli le porte. Dovrà mettersi alla prova e superare sé stesso”.