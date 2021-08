Chelsea-Villarreal 6-5 dopo i rigori: Tuchel vince con Kepa

Dopo la Champions League, arriva la Supercoppa Europea per il Chelsea. Dopo una gara infinita, ai rigori la squadra di Tuchel supera il Villarreal. Finisce 6-5 ai rigori dopo che al 120′ il match era finito 1-1 con le reti di Ziyech e Gerard Moreno. Tuchel indovina il cambio per i rigori con Kepa in campo al posto di Mendy: il portiere para due rigori (a Mandi ed Albiol) e a godere alla fine sono gli inglesi.

Primo tempo con il Chelsea che parte subito forte e cerca di fare la partita. Il Villarreal, invece, pronto a ripartire in contropiede. Al 6′ Blues vicini al goal con Werner che, da azione d’angolo, devia al volo verso Asenjo, ma il portiere dice di no. Il Chelsea spinge e Kanté da fuori manda il pallone fuori di pochissimo.

Il Villarreal prova a scuotersi, ma il Chelsea è padrone del campo e al 27′ trova la rete del vantaggio. Alonso vede il movimento di Havertz e lo serve sulla corsa, il tedesco mette in mezzo per Ziyech che calcia di prima intenzione e beffa Asenjo. Spinge ancora la squadra di Tuchel e poco dopo è Zouma a sfiora il bis. Si fa male, prima del fischio del primo tempo, Ziyech: al suo posto entra Pulisic. Nei minuti di recupero chance per il Villarreal: tiro al volo di Moreno, palla contro la traversa con Mendy battuto.

Nella ripresa Villarreal in spinta e al 52′ errore di Mendy e ancora Moreno pericoloso, ma il suo tiro finisce ancora sul palo. Preme il Villarreal, il Chelsea, invece, soffre: al 68′ bella incursione di Estupinan che prova a calciare con il sinistro e centra Mendy. Cinque minuti dopo arriva il goal del pareggio del Villarreal con Gerard Moreno: Dia vede il movimento del compagno che si trova a tu per tu con Mendy e lo batte con un diagonale all’incrocio dei pali. Subito il goal, torna ad attaccare il Chelsea e lo fa prima con Jorginho (tiro respinto) e poi con Marcos Alonso (colpo di testa parato). Non succede nulla fino al 90′.

Si va ai supplementari. Il Chelsea attacca e al 99′ sfiora il vantaggio: palla di Azpilicueta per Mount che mette in mezzo di prima, si inserisce Pulisic che colpisce troppo di interno e la palla sfila sul fondo. Equilibrio anche nel secondo tempo supplementare, si va ai rigori con Tuchel che sostituisce Mendy con Kepa. Il resto è già storia.

IL TABELLINO

CHELSEA-VILLARREAL 6-5 dopo i calci di rigore (1-1 dopo 120′)

MARCATORI: 27′ Ziyech (C), 74′ Gerard Moreno (V)

CHELSEA (3-4-3): Mendy (119′ Kepa); Zouma (65′ Christensen), Chalobah, Rudiger; Hudson Odoi (82′ Azpilicueta), Kanté (65′ Jorginho), Kovacic, Marcos Alonso; Ziyech (43′ Pulisic), Werner (65′ Mount), Havertz. All. Tuchel

VILLARREAL (4-3-3): Asenjo; Foyth, Pau Torres, Albiol, Pedraza (58′ Estupinan); Trigueros (70′ Moi Gomez), Capoue (70′ Gaspar), Moreno (85′ Morlanos); Pino (91′ Mandi), Gerard Moreno, Dia (85′ Raba). All. Emery

AMMONITI: Rudiger, Tuchel, Pino

OMNISPORT | 12-08-2021 00:19