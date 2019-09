Chi è Giada Gianni la bella napoletana che ha stregato Leclerc

Accanto a un grande uomo c’è sempre una grande donna. L’uomo, o meglio il pilota del momento, in F1, è sicuramente Charles Leclerc che con le due vittorie, nel giro di una settimana, a Spa e Monza, ha fatto impazzire i tifosi della Ferrari. Ma Leclerc è fidanzato? La risposta è sì! Il pilota monegasco fa coppia fissa da diversi anni con la bella Giada Gianni. Si sa poco di lei, conosciamola meglio.

Innanzitutto Giada Gianni è italiana, per la precisione di Napoli ed ha 21 anni. Anche se da piccola si è trasferita con la famiglia a Monaco dove ha studiato al liceo “Albert 1er”. Con Leclerc stanno insieme da circa 4 anni. I due sono molto discreti ma non si risparmiano ogni tanto qualche scatto o selfie da condividere con amici e followers sui rispettivi profili social. Su Instagram Giada ha superato i 50 mila follower e il suo profilo è gg_giadadagianni.

La classica bellezza acqua e sapone quella di Giada Gianni. Bionda, fisico slanciato e un bel sorriso che ogni tanto, come ogni bella ragazza, si presta a fare la influencer per qualche brand di accessori. A Giada piace tanto viaggiare, tante le foto, spesso e volentieri con il suo Charles, in giro per il mondo. La si vede spesso anche in giro per i paddock della F1 ma la sua presenza è molto discreta. Un posto speciale nel suo cuore e in quello di Lelcerc lo occupa sicuramente il labrador Napoleone, a cui addirittura è dedicato un intero profilo Instagram.

Ed ora gustiamoci gli scatti più di Giada Gianni da sola e insieme al suo Leclerc nella nostra fotogallery

SPORTEVAI | 11-09-2019 09:39