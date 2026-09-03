In coppia funzionano, è chiaro. Ma anche presi singolarmente hanno contribuito a creare e fare notizia grazie al loro talento sportivo. Trinity è figlia di Dennis Rodman, autentico mito vivente Nba, il più grande rimbalzista degli ultimi anni con cinque titoli tra Detroit e Chicago e una figlia che non smentisce il buon sangue. Calciatrice più pagata al mondo, autentica impresa a sé stante, è entrata nel massimo Olimpo dello sport grazie al rinnovo con le Washington Spirit. Trinity ha iniziato presto, certo, quando era poco più di una bambina. Poi nel 2021, appena diciottenne, è diventata la più giovane giocatrice a essere selezionata per entrare a far parte della National Women’s Soccer League (NWSL), la lega calcistica femminile professionistica e massimo livello del sistema calcistico statunitense. Durante la sua stagione da esordiente con i Washington Spirit, Rodman è stata la seconda miglior marcatrice del club e ha contribuito in modo decisivo alla prima vittoria del campionato NWSL nella storia della squadra, sempre nel 2021. Le sue prestazioni le sono valse i riconoscimenti di NWSL Rookie of the Year e U.S. Soccer Young Female Player of the Year. Ha preso parte alle Olimpiadi ed è la stella assoluta anche della nazionale USA.

ANSA