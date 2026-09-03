Calciatrice da copertina, nel senso che riassume il meglio del movimento statunitense, ha infranto ogni limite nel calcio femminile. In primis quello economico e remunerativo diventando un simbolo
Chi è Trinity Rodman e perché i media sono più interessati a lei che al suo fidanzato, Ben Shelton
La calciatrice simbolo dle movimento statunitense, tra le più attive sui social e molto seguita in America, ha offuscato il compagno in campo agli US Open
Trinity Rodman e quella T-shirt che ha scatenato l'attenzione dei media
L'intento era di certo quello centrato da Trinity Rodman, simbolo della crescita del movimento statunitense. Protagonista della nazionale femminile ha catturato l'attenzione mediatica complice la sua scelta, in materia di outfit agli US Open di mercoledì. La figlia dell'ex stella dell'NBA Dennis Rodman ha una relazione con Ben Shelton, uno dei favoriti, e segue costantemente il suo fidanzato dal box riservato al suo team e ai familiari. Mercoledì, come di prassi, Trinity ha esibito una T-shirt eloquente sulla natura e le ragioni della sua presenza, spostando l'attenzione su di sé. Non che non fosse già al centro della discussione.
La presenza nel box di Trinity Rodman
Trinity Rodman ha indossato una maglietta nera con la scritta: "Amo il mio ragazzo". Una chiara allusione a Ben Shelton che sta seguendo dal box a New York, come già avvenuto in precedenza. Il loro rapporto, d'altronde, si fonda a anche su questo, sul sostegno reciproco e il tifo che, quando si tratta di loro, significa provocare un moto popolare.
La camicia iconica di Trinity Rodman che ha scatenato i social
All'inizio di questa settimana, Trinity Rodman è diventata virale per aver sfoggiato una coloratissima camicia di Ralph Lauren mentre guardava da vicino l'incontro di Shelton.
Una calciatrice impresa, alle origini del mito
In coppia funzionano, è chiaro. Ma anche presi singolarmente hanno contribuito a creare e fare notizia grazie al loro talento sportivo. Trinity è figlia di Dennis Rodman, autentico mito vivente Nba, il più grande rimbalzista degli ultimi anni con cinque titoli tra Detroit e Chicago e una figlia che non smentisce il buon sangue. Calciatrice più pagata al mondo, autentica impresa a sé stante, è entrata nel massimo Olimpo dello sport grazie al rinnovo con le Washington Spirit. Trinity ha iniziato presto, certo, quando era poco più di una bambina. Poi nel 2021, appena diciottenne, è diventata la più giovane giocatrice a essere selezionata per entrare a far parte della National Women’s Soccer League (NWSL), la lega calcistica femminile professionistica e massimo livello del sistema calcistico statunitense. Durante la sua stagione da esordiente con i Washington Spirit, Rodman è stata la seconda miglior marcatrice del club e ha contribuito in modo decisivo alla prima vittoria del campionato NWSL nella storia della squadra, sempre nel 2021. Le sue prestazioni le sono valse i riconoscimenti di NWSL Rookie of the Year e U.S. Soccer Young Female Player of the Year. Ha preso parte alle Olimpiadi ed è la stella assoluta anche della nazionale USA.
Il rinnovo da record di Trinity
Materia a sé costituisce, però, il suo rinnovo da record. Due le motivazioni fondamentali: la prima è normativa che ha portato nel 2025 il tetto salariale per la NWSL a 3,5 milioni di dollari per squadra; nel dicembre dello stesso anno, il consiglio di amministrazione della lega ha approvato una nuova regola per i cosiddetti "Giocatori ad alto impatto", che consente alle squadre di spendere fino a 1 milione di dollari oltre il tetto salariale per atlete che soddisfano determinati criteri. Altra ragione principale è la garanzia che i club si aggiudicano contro i possibili contendenti come il Chelsea, che ha tentato di convincere Trinity, comprendendo anche il potenziale legato a sponsor e aziende.