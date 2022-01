Chiefs e Rams in semifinale: i Buccaneers abdicano

24-01-2022 09:34

Si è completato il quadro delle semifinaliste dei playoff Nfl.

Il Super Bowl del 13 febbraio è sempre più vicino e il quartetto delle semifinaliste è stato completato da Los Angeles Rams e Kansas City Chiefs, che hanno eliminato rispettivamente i campioni in carica dei Tampa Bay Buccaneers, sconfitti 30-27, e i Buffalo Bills, piegati per 42-36.

I Chiefs affronteranno in semifinale Cincinnati, in casa il 30 gennaio, mentre i Rams se la vedranno lo stesso giorno contro San Francisco al SoFi Stadium, che sarà anche teatro del Super Bowl.

Fa quindi sensazione l’eliminazione dei campioni in carica dei Buccaneers, arrivati da sfavoriti alla sfida contro i Rams. Alla squadra di coach Arians non è bastato neppure aggrapparsi a Tom Brady, che ha quindi mancato l’approdo all’11° Super Bowl della carriera.

Si riapre quindi a questo punto il dibattito sul futuro agonistico del quarterback più famoso e vincente della storia. nonché del giocatore con più partite vinte in assoluto. A 45 anni da compiere ad agosto nessuno può escludere che quella contro Los Angeles sia stata l’ultima partita della sua carriera.

Il diretto interessato per il momento non parla e anche lo stesso Arians non è stato troppo loquace sul tema: “Spetta a Tom decidere, come capita a tutti i giocatori veterani”.

Sarà strano non vederlo al Super Bowl, del quale è stato eletto per cinque volte mvp della finale, ma potrebbe essere ancora più strano non vederlo al via della stagione nel prossimo settembre.

