Chiellini: “Sono stato vicino al Real, scommetto sulla finale Inter-City”

L’ex difensore della Juventus si racconta in un’intervista a Discord, parla del suo passato, dell’onore di aver fatto la storia della Juventus, ma anche di quello che farà tra un anno.

29-04-2023 11:28

A tutto Chiellini. Il difensore volato negli Stati Uniti, sponda Los Angeles, per mettere in bacheca un’esperienza di vita e di calcio diversa da tutto ciò che ha vissuto fino allo scorso anno, parla ai microfoni di Discord e tocca tanti argomenti diversi.

“Il mio procuratore è Davide Lippi e lui sa bene che non sono mai stato molto interessato al mercato, ero concentrato solo sul campo, però devo dire che una volta sono stato vicinissimo al Real Madrid, a posteriori penso sarebbe stata una bella esperienza, anche perché mi piace molto viaggiare, ma devo dire che non sono un tipo da calcio spagnolo, forse più da calcio inglese, ma anche lì dopo i 30 anni fai fatica a stare dietro a certi ritmi, e poi nel giro di 2/3 anni vengono trovati giocatori più giovani che ti sostituiscono, sono contento, però, di essere rimasto alla Juventus e aver scritto la storia di questo club, per me è stato un onore e non è una cosa da tutti”.

Poi parla di calcio attuale e soprattutto della semifinale di Champions League tra Milan ed Inter: “Penso sarà una sfida equilibrata ma se devo scommettere un euro lo scommetto sull’Inter, la vedo più pronta per questo tipo di sfide, partono avvantaggiati”. Quanto all’altra semifinale: “Altra gara molto equilibrata, siamo sul filo del rasoio, il Real Madrid è molto forte ma credo che prima o poi il City dovrà raggiungere la finale, quindi scommetto un altro euro e lo faccio su Inter – Manchester City una di fronte all’altra nell’ultimo atto”.

Infine: “Tra un anno smetto e faccio il dirigente”.