Christian Vieri e Costanza Caracciolo danno lieto annuncio

La loro unione ha attraversato avversità, dolori e gioie immense in un tempo forse troppo condensato, come loro stessi spiegano. Per Christian Vieri e Costanza Caracciolo, l’amore è arrivato così quando hanno incominciato a guardarsi con occhi diversi, complice una passeggiata romana nel pieno della notte. Così quell’amore che sembrava ideale, per la ex velina, si è tramutato in una storia vera e nella creazione di una famiglia voluta, desiderata con l’ex attaccante dell’Inter. Quel giocatore per cui tifava da bambina e che seguiva dalla Sicilia, dove allora viveva sognando di continuare gli studi di danza classica.

A Silvia Toffanin, Vieri e Costanza hanno svelato gli inizi con un’allegria di chi ha conquistato una serenità attesa, per nulla scontata, complice dopo una sofferenza enorme l’arrivo della loro bambina, Stella. Una meraviglia, per entrambi. Si sono scambiate le promesse di matrimonio in un giorno di marzo, poi, alla presenza dei soli testimoni leggendo una poesia di Pablo Neruda

“Mai avrei pensato di fidanzarmi e poi addirittura di sposarmi con lui – racconta la bionda ex velina – Ci conoscevamo da dieci anni, frequentavamo gli stessi posti, ma io ero molto più piccola di lui; poi crescendo la differenza di età la senti meno, ma all’inizio non avrei mai immaginato di frequentarlo”.

“Noi non siamo molto romantici, ma per me questa storia è stata romantica, perché all’inizio l’abbiamo tenuta per noi, segreta. Uscivamo in gruppo con gli amici e nessuno poteva immaginare che tra noi era nato qualcosa”.

“Non ci abbiamo pensato più di tanto, abbiamo deciso di andarci ad informare e poi lo abbiamo fatto”. La proposta è in puro stile Vieri: “Ho detto: ‘che dici, la prossima settimana ci sposiamo?’ E lei ha detto: ok”. Un sì che, però, Costanza spera di replicare presto in chiesa.

Poco prima delle nozze, è nata la loro prima figlia: “Quando è arrivata siamo impazziti”, hanno ammesso entrambi. La Caracciolo ha elogiato Vieri papà: “Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile, lo ha migliorato molto come uomo, l’arrivo di questa bimba. Starei ora a guardarli mentre giocano: insieme sono stupendi”.

Bobo Vieri, complice la sua indubbia simpatia, ha anticipato alla Toffanin una gradita notizia: “La mia vita è molto migliore rispetto a prima. Siamo già al lavoro per un altro figlio”. Intenzione confermatissima dalla Caracciolo, pronta a presentarsi con il pancione in una prossima puntata di Verissimo.

