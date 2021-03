Ciclismo, Alaphilippe: "Amo la Milano-Sanremo"

La formazione belga della Deceunink – Quick Step, sbarca a Milano al gran completo e arriva alla Classicissima con grandi ambizioni visto un ottimo inizio di stagione che ha portato un bottino di dieci vittorie, di cui ben sei nel WorldTour. Sabato 20 marzo, c’è la Milano-Sanremo, una gara che rientra tra gli obiettivi primari del team e del suo uomo principe.

Il protaginista e l’uomo più atteso della gara è lui: il campione del mondo Julian Alaphilippe, vincitore nel 2019 e battuto per pochi centimetri lo scorso anno. Buono l’inizio di stagione del francese che ha ottenuto il successo nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, mentre nelle giornate finali è sembrato rifiatare per non spendere troppe energie in vista dei prossimi ravvicinati impegni.

“Amo la Milano-Sanremo – commenta Alaphilippe – È una corsa così bella e sono felice di tornarci. Farlo quest’anno in maglia iridata lo rende ancora più speciale ed entusiasmante. La mia stagione sinora è stata buona, la condizione è cresciuta dalla mia prima corsa dell’anno e sono fiducioso. Abbiamo una squadra forte e molto motivata: speriamo di essere presenti nei momenti che contano”.

Come sempre sul sedile dell’ammiraglia, a guidare il team, ci sarà Davide Bramati, che conferma la grande voglia di una squadra pronta a cogliere ogni occasione: “Nelle ultime due stagioni abbiamo sempre avuto un ruolo nel finale di Sanremo. Non nasconderemo il fatto che vogliamo esserlo di nuovo, ma sappiamo anche che in questo momento non siamo i favoriti per questa edizione.”

