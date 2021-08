Ciclismo, Ben O’Connor: “Il mio obiettivo è il Giro di Lombardia”

L’australiano di AG2R Citroën è pronto per gli ultimi impegni agonistici dopo aver raggiunto il quarto posto in occasione del Tour de France 2021 e si sta preparando a tornare in sella in occasione del Deutschland Tour.

L’atleta ha dichiarato ai microfoni di ‘Cyclingnews.com’: “Voglio tornare a correre. Sono motivato a fare grandi cose nelle gare italiane, il mio obiettivo è il Giro di Lombardia. Desidero migliorare in questo nelle prove di un giorno”.

L’alfiere dell’AG2R Citroën ha continuato dicendo: “Dopo il Tour de France ho trascorso due settimane in Francia. Ho visitato regioni come l’Alvernia e il Giura, mi sono goduto la cucina locale. “È stata davvero una bella esperienza con uno splendido scenario”.

Prima della sfida in Lombardia, il ciclista australiano sarà impegnato al Tour du Jura, al Tour du Doubs e infine al Giro del Lussemburgo.

OMNISPORT | 24-08-2021 14:58