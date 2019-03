Ciclismo, calendario 2019 delle corse in linea e dei grandi giri

Il World Tour 2019 inizia a metà gennaio in Australia con il Santos Tour Down Under. In Europa la prima grande gara è la Milano-Sanremo, che viene da sempre considerata la classica che apre la stagione. Tra marzo e aprile le classiche del Nord (Gand-Vewelgem, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Freccia vallona) intervallate dalla Parigi-Roubaix. L’11 maggio inizia il Giro d’Italia, mentre l’appuntamento con il Tour de France è per il 6 luglio. Il mondiale di ciclismo è fissato tra il 21 e il 29 settembre nello Yorkshire. La stagione vivrà poi il solito autunno “caldo” con il Lombardia il 12 ottobre e la chiusura in oriente il 27 ottobre.

Calendario delle corse ciclistiche 2019

15-20 Gennaio

Santos Tour Down Under (Australia)

27 Gennaio

Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

25 Febbraio-2 Marzo

UAE Tour (Emirati Arabi)

2 Marzo

Omloop Het Nieuwsblad Elite (Belgio)

9 Marzo

Strade Bianche (Italia)

10-17 Marzo

Parigi-Nizza (Francia)

13-19 Marzo

Tirreno-Adriatico (Italia)

23 Marzo

Milano-Sanremo (Italia)

25-31 Marzo

Volta Ciclista a Catalunya (Spagna)

29 Marzo

E3 Harelbeke (Belgio)

31 Marzo

Gand-Wevelgem (Belgio)

3 Aprile

A travers la Flandre (Belgio)

7 Aprile

Giro delle Fiandre (Belgio)

8-13 Aprile

Giro dei Paesi Baschi (Spagna)

14 Aprile

Parigi-Roubaix (Francia)

21 Aprile

Amstel Gold Race (Olanda)

24 Aprile

La freccia vallona (Belgio)

28 Aprile

Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

30 Aprile-5 Maggio

Giro di Romandia (Svizzera)

1 Maggio

Eschborn-Frankfurt (Germania)

11 Maggio-2 Giugno

Giro d’Italia (Italia)

12-18 Maggio

Amgen Tour of California (USA)

9-16 Giugno

Criterium del Delfinato (Francia)

15-23 Giugno

Giro della Svizzera (Svizzera)

6-28 Luglio

Tour de France (Francia)

3 Agosto

Clasica Ciclista San Sebastian (Spagna)

3-9 Agosto

Giro di Polonia (Polonia)

4 Agosto

Prudential RideLondon-Surrey Classic (Gran Bretagna)

12-18 Agosto

BinckBank Tour

24 Agosto-15 Settembre

La Vuelta (Spagna)

25 Agosto

Gp di Amburgo (Germania)

1 Settembre

Bretagne Classic – Ouest-France (Francia)

13 Settembre

Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

15 Settembre

Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

21-29 Settembre

Mondiali di Ciclismo

12 Ottobre

Giro di Lombardia (Italia)

15-20 Ottobre

Gree – Tour of Guangxi (Cina)

22-27 Ottobre

Giro di Turchia (Turchia)

