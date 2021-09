Ciclismo, Dagnoni conferma la trattativa con Fondriest

Il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni in un’intervista a L’Adige conferma l’addio di Cassani e l’arrivo di un nuovo ct: “Con Cassani abbiamo chiarito questo punto e la posizione ufficiale è stata illustrata con chiarezza. Con lui abbiamo deciso che il cambio del commissario tecnico prescinde dai risultati dei due eventi principali di questo periodo, l’europeo e il mondiale. Tutti i risultati che verranno saranno ovviamente molto graditi ma la decisione è presa”.

Maurizio Fondriest è tra i favoriti per il posto di ct: “Con lui siamo rimasti d’accordo che dobbiamo verificare un po’ le reciproche posizioni per vedere di far combaciare alcune cose. Principale candidato? Sì… Beh, diciamo tra i favoriti. Ma ad oggi non l’unico“.

OMNISPORT | 11-09-2021 10:12