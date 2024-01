Ciclismo in lutto, il tremendo annuncio di Diego Ulissi: "La nostra bambina è voltata in cielo"

La famiglia di Diego Ulissi affida ai social una di quelle notizie che nessuno vorrebbe mai leggere, tantomeno condividere. Il ciclista e la moglie Arianna hanno, infatti, informato i tanti fan e tifosi di aver perso la bambina che stavano aspettando.

Un lutto indescrivibile ha scosso il mondo del ciclismo e la famiglia Ulissi, ciclista della UEA. In giornata, Arianna e Diego hanno annunciato di aver perso la terza figlia e, attraverso una storia Instagram della donna, ricondivisa dal ciclista della UAE, ringraziato quanti hanno fatto pervenire loro messaggi di affetto e vicinanza in queste ore tristi.

Lo scorso 24 dicembre, Ulissi e la moglie avevano annunciato l’arrivo del terzo figlio, e giusto qualche giorno dopo, a inizio anno, rivelato di aspettare una bambina, poi la doccia gelata, con una visita di routine dall’esito tragico e inatteso e il messaggio affidato ai social:

Purtroppo, dopo la grande gioia di ieri, oggi pomeriggio a una visita di controllo le cose non sono andate come dovevano… la nostra bambina è volata in cielo. Domani mi aspetta una lunga giornata, poi tutto sarà finito. Con grande dolore ringraziamo tutti per i numerosi messaggi di affetto.