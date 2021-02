Ciclismo: domenica il via all'UAE Tour 2021

Meno di una settimana al via della terza edizione dell’UAE Tour 2021 che andrà in scena dal 21 al 27 febbraio con al via uomini del calibro di Vincenzo Nibali, Tadej Pogačar, Chris Froome, Mathieu Van der Poel, Filippo Ganna, Sam Bennett, Giacomo Nizzolo, Elia Viviani e Caleb Ewan.

La corsa coprirà un totale di 1045 chilometri, con un significativo dislivello di circa 3500 metri, perlopiù concentrato tra la terza e la quinta tappa. Il percorso attraverserà cinque delle sette città-stato indipendenti che formano gli Emirati Arabi Uniti, ossia Abu Dhabi, Dubai, Umm al-Quwain, Fujairah e Ras al-Khaimah.

LE TAPPE DELL’UAE TOUR 2021

Domenica 21 febbraio – Prima tappa

Al Ruwais-Al Mirfa (177 km)

Lunedì 22 febbraio – Seconda tappa

Hudayriat Island-Hudayriat Island (13 km) CRONOMETRO INDIVIDUALE

Martedì 23 febbraio – Terza tappa

Al Ain-Jebel Hafeet (162 km)

Mercoledì 24 febbraio – Quarta tappa

Marjan Island-Marjan Island (204 km)

Giovedì 25 febbraio – Quinta tappa

Fujairah-Jebel Jais (170 km)

Venerdì 26 febbraio – Sesta tappa

Dubai-Palm Jumeirah (166 km)

Sabato 27 febbraio – Settima tappa

Yas Marina-Abu Dhabi Breakwater (147 km)

OMNISPORT | 17-02-2021 11:35