Ciclismo, Europei su pista: la spedizione si chiude con due medaglie

In giornata è arriva il bronzo per la coppia Balsamo-Guazzino e l'argento nello sprint.

12-02-2023 18:42

Altra medaglia agli Europei di ciclismo su pista per l’Italia: Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini festeggiano il bronzo e la loro seconda medaglia nel torneo continentale nella madison: primo posto per la Gran Bretagna (Archibald e Barker), secondo per la Francia (Berteau e Copponi).

Queste le parole di Elisa Balsamo: “Siamo a febbraio, le nostre prime gare. Ci siamo tolte delle belle soddisfazioni. Abbiamo riscoperto la bellezza di correre insieme questa gara che era tanto che non affrontavamo in coppia”. Questa invece l’analisi di Guazzini: “C’è stato un momento a metà gara che non ci stavo più sperando. Abbiamo raschiato il fondo del barile e abbiamo preso questa medaglia in una gara che è sempre bello affrontare. Non vedo già l’ora di correre la prossima”.

Il pomeriggio azzurro però si colora anche di un’altra medaglia: Consonni e Scartezzini infatti hanno vinto l’argento nello sprint. Trionfo per la Germania, terza la Francia. Per l’Italia arriva così la settima medaglia di questo Europeo (tre ori, tre argenti e un bronzo). Si poteva fare anche meglio, ma alcune condizioni fisiche non hanno aiutato. Resta comunque ancora una volta più che positivo il cammino della spedizione azzurra.