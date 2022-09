Ciclismo, Evenepoel trionfa nella tappa 18 della Vuelta

08-09-2022 17:52

Remco Evenepoel si impone nella tappa numero 18 della Vuelta da 192 km, con partenza da Trujillo e arrivo sull’Alto del Piornal.

Un bel trionfo per il 22enne belga della Quick-Step che ora ha delle chance concrete di vincere tutta la competizione diventando il primo ciclista belga a trionfare nella Vuelta (conclusione l’11 settembre) in 44 anni.

All’arrivo Evenepoel ha preceduto lo spagnolo Enric Mas, secondo della generale. Ritiri importanti quelli di Vine e Battistella. Per quanto riguarda la classifica generale, il belga ha ora 2’07” su Mas e 5’14” su Ayuso, con Lopez salito al quarto posto.

Venerdì in calendario la tappa a Talavera de la Reina mentre per sabato è previsto l’arrivo in salita al Puerto di Navacerrada.