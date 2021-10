Ciclismo, Ganna: "Potrei provare il record dell'ora"

Il campione olimpici Filippo Ganna è intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento della possibilità, in futuro, di battere il record dell’ora che fu, fra gli altri, di Fausto Coppi e Francesco Moser:

“Il record di velocità sui 4 chilometri si può battere, su quello dell’ora ne dobbiamo riparlare. Tempo fa ho provato qualcosa a Montichiari, ho fatto dei giri, poi ho mollato. Si corre il rischio di farsi del male. Un’ora in sella è dura, non è semplice, non è tanto il mal di gambe, ma la posizione estrema sulla bici a tutta. E’ l’insieme che fa la differenza. Bisogna prepararsi bene. In un futuro ci proverò, adesso di testa non ci sono per farlo. Magari a gennaio potrei dire di provarci ad agosto, vediamo”.

OMNISPORT | 09-10-2021 22:55