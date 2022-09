Ciclismo, Girmay e il sogno di un'Africa vittoriosa

21-09-2022 17:46

La medaglia d’argento conquistata in Belgio un anno fa negli Under 23 non è stato il classico fuoco di paglia e Biniam Girmay è pronto a rilanciare le ambizioni sue e del Continente che lo tifa (e che per la prima volta ospiterà il Mondiale, Ruanda 2025): “So di essere tra i favoriti: il Mondiale è l’appuntamento più importante dell’anno, ma ci metterò la concentrazione di ogni gara” afferma il vincitore della Gent-Wevelgem e di una tappa al Giro d’Italia.

Oltre alle sue qualità, saranno fondamentali compattezza e tattica di squadra: “Natnael Tesfatsion, Amanuel Ghebreigzabhier e Henok Mulubrhan hanno dimostrato di poter affrontare una gara lunga. Mi aspetto che siano in grado di aiutarmi sino agli ultimi due giri e di tenermi riparato dal vento. Saremo solo in sei, non toccherà a noi controllare la corsa, ma dovremo avere buon senso tattico perché io sarò tenuto d’occhio”.