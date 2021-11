Ciclismo in lutto: è morta Desiet Kidane Tekeste, aveva 21 anni

09-11-2021 15:04

Un’altra tragedia scuote come un terremoto il mondo del ciclismo. E’ morta la giovane campionessa eritrea Desiet Kidane Tekestem e la causa è sempre la stessa che ormai da troppo tempo affligge il mondo del ciclismo: un incidente stradale. Aveva 21 anni.

Desiet Kidane Tekestem, giovane ciclista in rampa di lancio

Si era fatta conoscere al pubblico durante il campionato africano juniores, imponendosi sia nella prova in linea che in quella a cronometro, conquistando anche il titolo nazionale su strada tra gli adulti solo l’anno successivo. Grazie alle ottime prestazioni avute nel corso della sua giovane carriera, era stata in grado di entrare nel progetto World Cycling Center di Aigle.

Durante un allenamento ad Asmara è stata investita da una macchina, e purtroppo non è sopravvissuta al terribile impatto con l’automobile.

Desiet Kidane Tekestem, le condoglianze dell’UCI

Sono arrivate anche le parole di condoglianze dell’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale:

“Con il suo costante sorriso, la gentilezza, il rispetto e la profonda passione per il ciclismo, Desiet Kidane Tekeste era un giovane talento in ascesa che mancherà molto. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, gli amici, i compagni di squadra e gli allenatori del World Cycling Center in questo tragico momento”.

OMNISPORT