Ciclismo, UCI, entrano quattro nuove federazioni

In questi giorni si sta correndo il Mondiali di ciclismo 2021 nelle Fiandre, e nel frattempo si sta svolgendo anche il Congresso dell’Unione Ciclistica Internazionale. Solitamente in questo congresso vengono prese importantissime decisioni sul futuro di questo sport, e come sempre anche quest’anno non sono di certo mancate le novità.

Queste novità hanno riguardato il ciclismo femminile, l’apertura al gravel e le perplessità (tendenti al divieto) sull’uso dei chetoni, oltre all’assegnazione dei Mondiali 2025 al Rwanda. Ma non solo.

Ci sono anche nuove quattro affiliazioni all’UCI, cioè quattro nuove federazioni che sono entrare a far parte dell’Unione CIclistica. Nello specifico si tratta si Sudan del Sud, la Guinea Equatoriale, le Isole Salomone e il Vaticano.

OMNISPORT | 24-09-2021 16:25