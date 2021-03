Ciclismo, la Parigi - Roubaix potrebbe essere spostata

Secondo “Le Parisien” la Parigi Roubaix, una delle Regine delle Classiche non si svolgerà come previsto l’11 aprile ma verra spostato in autunno a causa della restrizioni e delle norme di sicurezza.

Si parla già di una possibile ricollocazione in autunno, sembra tra il 24 e il 31 ottobre ma non si hanno ancora certezze a riguardo.

Già nel 2020 la corsa, che si doveva tenere il 25 ottobre, venne cancellata un paio di settimane prima della partenza a causa delle situazione legata al Covid – 19.

OMNISPORT | 24-03-2021 12:57