Ciclismo, la Qhubeka potrebbe non fare il World Tour: problemi per Domenico Pozzovivo

28-10-2021 13:25

Nonostante i 39 anni e le quasi 20 stagioni da professionista sulle spalle, Domenico Pozzovivo ha ancora tanta voglia di continuare a correre. Anni duri per Pozzovivo, penalizzato dai tantissimi problemi fisici e dalle tante cadute che ne hanno limitato non poco il rendimento.

I dubbi sono per lo più riguardanti la sua prossima squadra, viste le incertezze riguardanti la Qhubeka NextHash alla quale era legato. Alcune indiscrezioni suggeriscono infatti che la squadra potrebbe non partecipare al prossimo World Tour, inconveniente non da poco sul quale si è espresso lo stesso Pozzovivo ai microfoni di AO Sport:

“Mi auguro che la squadra riesca a continuare e che quindi si possa trovare qualche soluzione. Mi piacerebbe continuare a correre per loro, anche se devo ammettere che è una notizia abbastanza fresca e quindi non ho neanche pensato di cambiare squadra. Sono fiducioso e spero che tutto si possa risolvere”.

Tanti corridori hanno già salutato, tra questi l’ex campione d’Italia e d’Europa Giacomo Nizzolo che si è accasato alla Israel Start-Up Nation. In queste settimane ne sapremo di più.

